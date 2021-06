Ramón Fonseca reitera su postura: 'Que me parta un rayo si Varela no es corrupto'

El abogado Ramón Fonseca Mora acudió este martes al Teatro Balboa, donde se realizará la audiencia preliminar del caso Lava Jato.

Fonseca reiteró su famosa frase, "que me parta un rayo", al referirse a la corrupción que rodea al expresidente Juan Carlos Varela.

Según el letrado, sus aprietos judiciales son a causa de los poderes que en aquel entonces estaban en manos de Varela.

"El poder estaba en manos de un presidente que demuestra que era muy corrupto. Como yo lo dije: ‘que me parta un rayo si no es verdad’ (que es corrupto). Quería de todos modos acabarnos. Yo era vicepresidente del Partido Panameñista y adentro había personas que no querían mi figura y me imagino que lo presionaron", expresó.

Fonseca también arremetió contra el diario La Prensa, al que señaló de malvado y corrupto.

"Se van a probar varias cosas. Una de ellas si es posible que por primeras planas de un periódico malvado y corrupto como La Prensa nos hayan metido en esto. Fueron ellos los que nos hackearon y pusieron el nombre de Panama Papers", agregó.

Lamentó, igualmente, que debido a esta obstinación se destrozó el sistema bancario local y más de 600 empleados perdieron sus trabajos.

El abogado mencionó que, además, quieren probar que vender sociedades anónimas no es un delito.

"Se hace todos los días en el mundo entero, porque el mundo camina con sociedades anónimas. Vendimos 25 mil sociedades. El dinero que ellos dicen que lavamos es el que nos pagaron por cada sociedad", puntualizó Fonseca.

La investigación Lava Jato tiene por objetivo probar si hubo blanqueo de capitales a través de sociedades anónimas, creadas por la desaparecida firma de abogados Mossack Fonseca.

Hoy probaremos si hay o no verdadera Justicia en Panamá. Y si primeras planas falsas de periódicos, influencias malas extranjeras y la mala leche de gobernantes puede influir en ella. Reportaremos!— Ramon Fonseca Mora (@ramonfonsecamor) June 1, 2021

