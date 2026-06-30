Reprograman para diciembre audiencia preliminar del caso PAN-Granos tras recurso de amparo

El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá ordenó la reprogramación oficial de la audiencia preliminar dentro del proceso penal conocido como “PAN-Granos”. El acto judicial ha sido fijado para el próximo 22 de diciembre de 2026 a las 9:00 a.m., fecha en la que se buscará determinar la responsabilidad penal de tres personas acusadas por la presunta comisión del delito contra la administración pública.

La decisión del tribunal de postergar la fecha de la audiencia se dio en respuesta a una solicitud formal sustentada por el fiscal anticorrupción Javier Cuadra Herrera.

El representante del Ministerio Público (MP) detalló ante el juzgado que a su despacho le fue admitido un amparo de garantías constitucionales relacionado directamente con el expediente, recurso que, por ley, concede efectos suspensivos automáticos al acto procesal ordinario mientras las instancias superiores resuelven el fondo de la acción constitucional.

Consenso de las partes y representación de la DAS

Luego de que el tribunal de la causa corriera el traslado correspondiente para evaluar los argumentos de la fiscalía, todas las partes técnicas involucradas en el plenario avalaron la solicitud de suspensión temporal.

La abogada Juana Pérez, apoderada judicial de la Dirección de Asistencia Social (DAS), institución adscrita al Ministerio de la Presidencia que reemplazó las funciones del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), se mostró conforme con la medida técnica.

En tanto que los abogados defensores Etelvina Rodríguez, Luis Carlos Tapia y Fernando Peñuelas refrendaron la viabilidad del aplazamiento para garantizar el debido proceso de sus representados.

Antecedentes y nuevo juicio por orden de segunda instancia

Las investigaciones del caso "PAN-Granos" giran en torno a presuntas irregularidades económicas y de distribución de productos agrícolas que afectaron las finanzas públicas a través de los canales contractuales del desaparecido programa de ayuda estatal.

De acuerdo al Órgano Judicial, este expediente está siendo juzgado nuevamente por los tribunales de liquidación en estricto cumplimiento de lo dispuesto y ordenado en el Auto de Segunda Instancia N.° 3a -25 del 17 de diciembre de 2025, dictado por un Tribunal Superior de Apelaciones.

Dicha resolución revocó actuaciones previas y mandató reabrir el examen del sumario para subsanar vicios procesales y determinar si existen los méritos legales suficientes para dictar un auto de llamamiento a juicio formal en contra de los tres investigados.

