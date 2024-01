¿Respeta Laurentino Cortizo la libertad de expresión?

El presidente Laurentino Cortizo Cohen se contradice en el tema de respeto a la libertad de expresión, ya que mientras en su recién informe a la Nación dijo que no ha atentado contra este principio básico, actualmente se impulsa acciones dirigidas a expropiar los medios del Grupo Epasa (Crítica, Panamá América y Día a Día).

En el fallo del llamado caso New Business, la jueza tercera liquidadora de causas Penales, Baloísa Marquínez, ordenó el comiso de los medios de Grupo Epasa, esto a pesar de que los mismos nunca fueron parte de este proceso legal.

Cortizo en su discurso a la Nación, dijo que es un convencido de los valores de la democracia y que ha respetado plenamente el ejercicio de la libertad de expresión de todos los actores de la vida nacional.

"Ningún dueño de medio, ningún periodista ni comentarista, nadie puede decir que como presidente he llamado alguna vez para reclamar la publicación de una noticia o cuestionar una línea editorial, tuvieran o no la razón", reiteró el mandatario el pasado 2 de enero en la Asamblea.

Sin embargo, el gobernante nunca alzó su voz de rechazo en cuanto al tema de las acciones legales llevada a cabo contra de Grupo Epasa, situación que pone en riesgos los puestos de trabajo de los colaboradores de esta casa editorial.

Para el economista y excandidato presidencial por libre postulación, Juan Jované, los gobiernos no deben por ningún motivo intentar tomar los medios de comunicación que son críticos de su gestión.

"Un Gobierno sano, simplemente acepta la crítica y pasa con todo su derecho al debate de las ideas, pero no debe quedarse con medios que pueda sentir que le son hostiles, eso no es una buena política", indicó.'

10

años de persecución han vivido los medios de Grupo Epasa, por parte de dos gobiernos. 2

de enero pasado, Cortizo dijo en su discurso ser respetuoso de la libertad de expresión. 3

son los periódicos que están intentando ser cerrados por el Gobierno de Laurentino Cortizo y José Carrizo.

Expresó el experto no estar de acuerdo con que medios que están siendo críticos del Gobierno, pasen a manos de este, "eso es muy peligroso" y no ayuda al bien del país.

"Ellos deben entender que hay balance. Incluso tienen un mecanismo de defensa que es la propaganda estatal, pero todo el mundo sabe, que en Panamá todo se está dando para favorecer a determinados medios y excluir a otros", comentó.

Jované expresó que esto también es un mecanismo de incidir sobre los medios de comunicación, algo que tampoco es bueno.

"Lo ideal sería dividir esa propaganda entre los diversos medios, esto de manera que se vea por un tema económico y no simplemente político, esto para no tener una determinada apreciación porque la propaganda política aparece en determinados medios y en otros no", dijo.

De forma puntual, Jované dijo que el hecho de que en estos momentos se esté intentando cerrar los medios de Grupo Epasa, es algo que va en contra del propio discurso del presidente Laurentino Cortizo.

"Hacer este tipo de cosas no es respetar la libertad de expresión y uno no se puede declarar representante o defensor de esta, cuando existe la posibilidad real de que estos medios puedan ser cerrados", afirmó.

Otro cuestionamiento que hizo Jované, fue el hecho de que estos medios nunca fueron parte del proceso legal de New Business, por lo que nunca pudieron defenderse, un derecho constitucional que se debe tener en nuestro país.

En su momento, otro que cuestionó el intento de cierre de Epasa, fue el abogado y catedrático , Miguel Antonio Bernal, quien dijo que es evidente que hay una voluntad de apropiación indebida de parte del Gobierno de turno y concretamente el presidente Cortizo y José Gabriel Carrizo de apropiarse de EPASA "como en la mejor época de los militares".

