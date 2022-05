Ricardo Martinelli con el camino libre para las elecciones generales del año 2024

El abogado Carlos Carrillo, coordinador del equipo de defensa de Ricardo Martinelli analizó la situación jurídica del expresidente y las implicaciones que esto tendría en su futuro política de cara a las elecciones de 2024.

Versión impresa

Carrillo agregó que se han dado una serie de cambios en la situación jurídica del exmandatario, esto frente a los sucedido en el año 2019 donde fue inhabilitado para correr por los cargos de diputado y alcalde de la ciudad capital.

El jurista recordó que en ese momento cuando se dio la inhabilitación, se tomaron en consideración otras situaciones como las medidas cautelares que mantenía el exgobernante por el primer juicio en el caso pinchazos y que él mismo tenía algunos años de estar fuera del país.

Situación que ha cambiado totalmente en la actualidad, ya que Martinelli fue dos veces absuelto del caso pinchazos y tiene más de tres años de estar en suelo panameño.

Además, aparece registrado en el Padrón Electoral, algo que también sucedió en el juicio pasado, sin embargo, los magistrados del Tribunal Electoral (TE) por mayoría decidieron n o dejarlo correr en las elecciones de 2019.

"La discusión en aquel momento era por una suma de situaciones y circunstancias que partían desde su detención, la residencia y elementos formales. A mi juicio en este momento, no aplican", sentenció.

De forma puntual, Carrillo dijo que en Derecho él no ve la inhabilitación de Martinelli de cara a las elecciones de 2024. '

2

son los partidos políticos que logrado crear el expresidente Ricardo Martinelli. 6

jueces declararon no culpable a Martinelli en el caso de los supuestos pinchazos.

"Cuando se den las postulaciones las impugnaciones son frente al Tribunal Electoral, pero vuelvo y repito, ya no está en discusión el tema de la residencia, ya no está detenido, ni va a poder ser detenido por los caso que tiene, así que yo reitero que no feo la forma de que lo inhabiliten" explicó el defensor.

VEA TAMBIÉN: Preocupación en la comarca Ngäbe-Buglé por estudiantes presuntamente 'poseídos'

Carrillo también se refirió a la fórmula que han buscado en la región para inhabilitar a los aspirantes políticos, es la de descalificar por medios judiciales, algo que ha resultado en otros países.

Puso como ejemplo la situación más reciente que se ha dado en Nicaragua, en donde prácticamente se detuvo a todos los posibles rivales del actual presidente Daniel Ortega, para que no pudieran correr.

Enfatizó que en la República de Panamá, desde 1990 se tiene una realidad, por lo que a su juicio el sistema necesita oxigenarse para ganar credibilidad.

"El deterioro que producen los fallos, la ejecución de un cargo mal repetidamente, requiere la confianza ciudadana. Vuelvo y repito, aquí se sometió a un escrutinio público una decisión del Tribunal Electoral, dos a uno, en donde la institución dijo no te concedo el levantamiento del fuero penal electoral porque tengo la convicción de que tiene un principio de especialidad, no me lo han motivado y no hay sustento para yo levantarlo", dijo.

Carrillo reiteró que esa decisión fue sometida a un escrutinio, no por las bases del fallo, sino por el resultado del mismo.

El defensor reiteró que en las elecciones de 2019, el candidato Rómulo Roux tenía una situación muy parecida a la que explicó y fue el propio Tribunal Electoral el que permitió proteger esa prerrogativa en el caso Odebrecht, lo que garantizó la transparencia de la pasada contienda. Esto sucedió igualmente con José Blandón Figueroa, el cual tenía una querella, se le pidió el levantamiento del fuero y como aspirante presidencial se le respetó.

Por su parte, el abogado Neftalí Jaén, también dijo no ver impedimento para que Martinelli corra en el 2024, ya que los dos procesos en los que es mencionado no se ve que culminen antes de 2027.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!