Ricardo Martinelli: 'Este caso político le está haciendo mucho daño a la justicia'

El expresidente de la República, Ricardo Martinelli, lamentó las violaciones a la ley que siguen imperando en el juicio que se le sigue por supuestos pinchazos telefónicos.

Martinelli, quien este miércoles acudió a las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio, explicó que está harto de que se pierda el tiempo en un juicio que no tiene ninguna razón de ser.

El exmandatario recalcó que el caso claramente tiene ribetes políticos.

"Aquí lo que se quiere es hacernos perder el tiempo en un caso que no tiene ningún fundamento, ninguna razón de ser. Es un caso totalmente político", expuso.

Martinelli recordó que nunca lo han imputado, es víctima de un doble juzgamiento y las pruebas en su contra han sido totalmente inventadas.

El líder de Realizando Metas puntualizó en que esta situación le hace mucho daño al país y al sistema de justicia.

"Este caso político le está haciendo mucho daño a la justicia, al Sistema Penal Acusatorio. Verdaderamente me siento abochornado del tiempo que se pierde aquí", reiteró el empresario.

El abogado Sidney Sittón aseguró este miércoles que el juicio contra Ricardo Martinelli dejó de ser serio y se asemeja a una caricatura.

"No entendemos por qué la presidenta del Tribunal de Juicio insiste en favorecer al Ministerio Público de forma tan evidente. No entendemos por qué no hace uso de las funciones que le otorga la ley para corregir las actuaciones irregulares del Ministerio Público", dijo Sittón, mientras mostraba su corbata de un dibujo animado, elegida en alusión a la poca seriedad del proceso.

