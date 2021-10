Ricardo Martinelli Martinelli: Juan Carlos Varela persiguió para esconder narcoestado

El expresidente Ricardo Martinelli aseguró que en este país se inventaron casos y se acusó a todo el mundo para desviar la atención y poder pasar droga durante la gestión de Juan Carlos Varela.

Versión impresa

Las declaraciones de Martinelli se dieron al canal de noticias NTN24, en las que calificó a su predecesor como "narcovarela", por información que conoció durante el proceso que enfrentó en Estados Unidos y que respalda con estadísticas.

"Le digo 'narcovarela' porque a mí me lo dijeron cuando estuve detenido en el FDC, de lo que pasó con la droga, que se incrementó el trasiego hacia los Estados Unidos no tiene nombre. Y por eso desviaron la atención y acusaron a todo el mundo. Aquí hay nueve hospitales parados…", dijo.

Martinelli denunció, además, que durante la gestión de Varela, Panamá era un narcoestado, ya que aquí se cancelaron unos radares que habían sido instalados durante su gestión y que le preocupaban mucho a los narcotraficantes colombianos, de acuerdo con la información que obtuvo cuando estuvo en el FDC.

"Panamá tranzó con los narcotraficantes colombianos y de 500 toneladas se subió a 3,500 toneladas. Tranzaron quitar los radares, quitar los radares que tenían en los puertos, quitar los rayos X que tenían en las fronteras, quitar los perros que olían droga a cambio de sobornar a la mitad de la policía panameña", explicó.

El exmandatario Ricardo Martinelli también se refirió a los llamados "Pandora Papers", sobre lo cual indicó que no tiene nada que temer y calificó la publicación como un nuevo ataque a Panamá.

"Esto es un ataque nuevo que le hacen a Panamá. Aquí hay otras jurisdicciones que están tratando de destruir a Panamá. Es un ataque para destruir al país, fomentado por panameños apátridas, que no les interesa el país", enfatizó.'



El actual presidente del Colegio Nacional de Abogados, Juan Carlos Araúz, de forma categórica señaló que lo que la abogacía organizada en Panamá no puede permitir, es que los servicios legítimos y creados, ofrecidos a lo largo de más de 94 años queden en entredicho, justamente por "la falta de acuciosidad" con la que se presenta una información, que "pretende simular como si desde la República de Panamá, los abogados fuésemos aliados de conductas ilegales o fuésemos partícipes de las omisiones de individuos con relación a su estado de origen o su país de nacimiento".

Ayer, el líder de Realizando Metas (RM) reiteró lo que ya anticipaba y que fue omitido en la investigación: no tiene relación con Alcogal.

VEA TAMBIÉN: Fiscales conocían que 'testigo protegido fue comprado'

"En lo personal no tengo, no tuve y no creo que tenga en mi vida ninguna cuenta con la empresa Alcogal. No tengo relación con ellos, me mandaron un cuestionario. Lo publiqué textualmente en mis redes sociales. Allí daba respuesta a las preguntas que me hacían. Siempre supe que no iban a publicar lo que yo les había mandado", dijo.

Días atrás, el exgobernante compartió en sus redes sociales un cuestionario enviado por el Consorcio Internacional de Periodistas, en el cual le solicitaban información acerca de sus supuestos vínculos con la firma de abogados Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal).

El exmandatario contestó las interrogantes y publicó sus respuestas en las redes sociales, sin embargo, el Consorcio de Periodistas en lo publicado nunca hizo mención a las mismas.

Reconoció que lo llena de insatisfacción que no publicaran sus respuestas.

VEA TAMBIÉN: Lo sentencian a 75 meses de prisión por robo de 3,500 dólares en Juan Díaz

CNA reaccionó

Quien también reaccionó ayer ante la aparición de los "Pandora Papers", fue el Colegio Nacional de Abogados (CNA), a través de su presidente, el jurista Juan Carlos Araúz.

Señaló que como ente colegiado señalarán en todo momento la ilegalidad de la obtención de la información en base a la ruptura de la confidencialidad abogado-cliente, algo que debe mantenerse en reserva y es una garantía en todas las estructuras de los Estados de Derecho del mundo.

"El primer cuestionamiento que la abogacía organizada realiza es, censurar el uso de información no destinada para el público como punto de partida del supuesto reproche hacia individuos y personas a lo largo y ancho del mundo,", resaltó el jurista.

Araúz agregó que el Colegio Nacional de Abogados sale en defensa de la abogacía panameña dentro de la legitimidad de la prestación de sus servicios y el cuestionamiento, en virtud a los planteamientos de presentar una "abogacía en calidad de cómplices o participe de supuestas conductas que riñen contra el ordenamiento jurídico".

VEA TAMBIÉN: Mentiras sepultan juicio contra Ricardo Martinelli

Concluyó que la comunicación entre un abogado y su cliente no está destinada al público, "la obtención de esta información presentada como un hecho relevante de información pública, atenta contra el Estado de Derecho y las estructuras".

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!