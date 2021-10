Fiscales conocían que 'testigo protegido fue comprado'

"No puede ser que un fiscal sabiendo que utilizaba pruebas falsas, sabiendo que usaba un testigo comprado, ande por allí feliz y campante y se quede como funcionario del Ministerio Público", indicó el abogado Alfredo Vallarino Alemán, luego de lo que ha salido a relucir en el segundo juicio oral por los supuestos pinchazos telefónicos.

Vallarino agregó que está 100% seguro que cuando los panameños vean la contundencia y el impacto de las declaraciones que han salido en el segundo juicio, "la gente va a reaccionar y le va a pedir la renuncia ".

El jurista le hizo un llamado al procurador Javier Caraballo para que vea el vídeo del contrainterrogatorio al testigo protegido, "antes que se filtre en dos semanas y digo que se filtre porque hay autorización judicial para que esto se dé".

"Procurador yo le estoy dando la oportunidad a usted de ver esos vídeos usted mismo, no me crea lo que yo digo, mírelo usted, mírelo con detenimiento lo que han dicho los testigos y sobre todo el contrainterrogatorio del testigo protegido y dígame usted si el fiscal sabía, si preparó al testigo, si sabía que era un testigo comprado y que sabía perfectamente que habían pruebas falsas en los cuadernillos", expresó.

Vallarino expresó que el procurador al ver el vídeo podrá percatarse que incluso el testigo aceptó que hubo pruebas falsas.

"Me molesta tanto porque en este caso, ya se hizo un juicio anterior que erroneámente los fiscales entienden que fue anulado en su totalidad y por ende hay información allí que no se puede cotejar porque fue anulada. No, esas declaraciones se mantienen con efecto jurídico porque de ese fallo salió la absolución de Ricardo Martinelli de los dos delitos de peculado", puntualizó.

El presidente de la Asociación Panameña de Abogados Penalistas (APAP) reiteró al procurador que tiene la oportunidad de ver las declaraciones del testigo protegido en este caso, ya que no es su interés dañar la imagen del MP, "pero es su decisión mantener a esos fiscales, porque lo que sí le puedo decir es que se van a poder poner las versiones, para que se vea la forma en que sus fiscales actuaron en este caso".'

de la tarde de mañana se reanuda el juicio oral por el caso de los supuestos pinchazos. 12

testigos ha presentado la fiscalía en el juicio y ninguno tiene pruebas contra Martinelli.

"Aquí hay fiscales como Marcelino Aguilar, Aurelio Vásquez, que yo espero ver la renuncia de esos fiscales. Nosotros sabremos actuar jurídicamente si no se da esa renuncia, el país con asco va a conocer cuál fue la actuación de esos fiscales".

Agregó que el fiscal Aurelio Vásquez sabe perfectamente lo que salió el último día del contrainterrogatorio al testigo.

"Tú, Aurelio Vásquez sabes perfectamente lo que salió en el juicio y sabes perfectamente que yo no voy a quedar callado, sabes aún mejor que esos vídeos van a ser públicos y sabes perfectamente que ya deberías estar presentando tú renuncia. A nosotros nos corresponde simplemente cumplir el mandato que el Tribunal nos ha impuesto hasta ahora, de no revelar las declaraciones", dijo.

Vallarino precisó que por primera vez cuenta con evidencia suficiente sobre cómo se armó este caso contra Ricardo Martinelli desde el Consejo de Seguridad Nacional.

"Yo sé a dónde quiero llegar cuando se revele todo esto, porque sí les quiero decir que la libertad de una persona vale. A mí me tocó ver gente que los fueron a buscar a su casa con hijos pequeños. Me tocó ver familias llorar porque le quitaron a su familiar por varios meses", dijo.

Reiteró que el "cochino grupo de fiscales" que se prestó para servirle al poder de la Presidencia de la República y al Consejo de Seguridad, van a quedar en su momento en evidencia.

