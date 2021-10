Ricardo Martinelli: 'No es si gustan de mí, la ley debe ser igual para todos'

El expresidente de la República, Ricardo Martinelli, reiteró este lunes su preocupación por las constantes violaciones a la ley de la que es objeto, tras ser el único panameño no imputado que ha tenido que enfrentar un proceso penal.

Martinelli advirtió que si esta situación se la aplican a él, la pueden repetir con cualquiera, incluidos el vicepresidente José Gabriel Carrizo y el presidente Laurentino Cortizo.

En este sentido, el líder de Realizando Metas recalcó que no se trata de simpatizar o no con su figura, sino de respetar la ley y que la misma sea igual para todos.

"No es si gustan de mí o no. Es la ley. La ley debe ser igual para todos. Aquí hay intereses económicos que no pagan impuestos, que no quieren que las cosas se hagan bien porque quieren seguir mangoneando y robándole al pueblo", precisó el exgobernante.

Sobre la filtración del borrador del fallo de la Corte Suprema de Justicia relacionado con la demanda de inconstitucionalidad presentada por su abogado Carlos Carrillo, Martinelli destacó que hay medios y personas que se enteran antes con el fin de presionar a los magistrados.

"Es para presionar a los magistrados, meterles los pelos para dentro y que no se atrevan a aplicar la ley. Quieren proteger a Díaz y Mejía, que hicieron las cosas mal", expuso.

Martinelli insistió que lo que está en juego en el juicio que se le sigue es que se respete la ley.

"Les pido, no soy yo, es el sistema lo que está en juego. Si aquí no hay debido proceso, no hay ley, no hay inversión, no hay trabajo, no hay impuesto y plata para que al país crezca", puntualizó.

Las declaraciones del exmandatario se dieron a su llegada a las instalaciones del Sistema Penal Acusatorio, donde este lunes continúa el juicio por supuestos pinchazos telefónicos.

No puede haber una acusación sin una imputación. Lo dice la ley y la constitución. Me lo violan a mi te lo violaran a ti. Enemigos políticos que alegan respetar la democracia por enemistad política prefieren callar o fomentar se viole la ley. Después podrá ser cualquiera pic.twitter.com/mZE7gGjO5x— Ricardo Martinelli (@rmartinelli) October 18, 2021

