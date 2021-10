Imputación debe ser 'valorada y respetada'

La imputación es fundamental en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) y debe ser valorada y respetada por la Corte Suprema de Justicia, manifestó Dionisio Rodríguez, expresidente del Colegio Nacional de Abogados de Panamá.

Rodríguez agregó que un fallo de la Corte Suprema, que efectivamente defienda la vigencia de la imputación en un proceso penal acusatorio, se debe respetar en Panamá.

"Lo que sí te puedo decir es que la Corte Suprema de Justicia está en deuda con el proceso penal acusatorio, en cuanto a muchos temas, dentro de esos la imputación como elemento esencial para el inicio de un proceso, es uno de esos", expresó el letrado.

Agregó que ojalá y efectivamente a partir de este fallo se vaya a establecer la vigencia de ese principio, que es muy fundamental.

"En el establecimiento del Sistema Penal Acusatorio, en el cual participé desde su génesis, se estableció la imputación como punto de fundamento esencial para el inicio de un proceso penal y bajo ese concepto nosotros no podemos en ningún caso determinar que no pueda haber imputación y que se pueda dar un proceso contra una persona, sea un expresidente de la República o Pablo Pueblo" dijo.

Añadió que si esto pasa, efectivamente ese proceso debe ser declarado nulo por violaciones a las normas constitucionales.

En cuanto al hecho de que medios de comunicación se enteren primero que abogados que participan en los procesos, el jurista lo calificó como "peligroso", ya que el "populismo penal", es una corriente que establece que los medios de comunicación, llamados "cuarto poder", quieren tener clara injerencia sobre el sistema de justicia panameño.'

2018

inició el proceso contra Ricardo Martinelli, una vez llegó procedente de Estados Unidos. 9

de agosto de 2019, el expresidente Ricardo Martinelli fue declarado no culpable.

"No puede ser posible que las decisiones que toma la Corte sobre un caso específico, sean conocidas antes por los medios de comunicación, esto con la clara intención de hacer presión para que no salga. Yo creo que son situaciones muy peligrosas. Los fallos de la Corte hay que respetarlos mientras no quepa ningún otro tipo de recurso, te lo digo yo que tengo querellado a tres magistrados de la Corte Suprema".

De forma clara, Rodríguez enfatizó que si el fallo llega a salir, lo que hay que hacer es respetarlo.

Sin imputación no hay proceso penal

Por su parte, el doctor en Derecho, Silvio Guerra, indicó que desde un principio ha manifestado su posición sobre este tema.

"Los jueces de garantía, los jueces del Tribunal de Juicio dominan el tema, los magistrados de los tribunales superiores saben perfectamente de que donde no hubo imputación, no hay proceso penal, ni hay respeto al debido proceso consagrado en el artículo 32 de la Constitución Nacional", puntualizó.

El letrado enfatizó que donde no hubo imputación, además de ser violatorio a una disposición constitucional, se violan también claras disposiciones del Pacto de San José de Costa Rica sobre los Derechos Humanos, básicamente el artículo 5.

"Donde no hay imputación, simplemente lo que se ha logrado hacer es borrar un estadio procesal y vital de suma importancia para que el proceso siga adelante. Usted tiene idea qué es estar acusando a alguien a quien no se le ha imputado absolutamente nada o que formalmente no se le ha dicho cuál es el delito y cuál es el cargo y que se presente para contravertir a través de un defensor la imputación penal", sentenció.

A manera de didáctica, Guerra señaló que la definición imputación proviene de la palabra latín "imputation", que no significa más que atribuir una conducta penal a alguien.

"En consecuencia, si el acusado jamás ha sido atribuido en una conducta o acción penal, de qué estamos hablando. Si nosotros somos apegados al texto de la ley y la Constitución", dijo.

En tanto, el expresidente Ricardo Martinelli le hizo un llamado anoche a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que se "paren firme" en defensa de la Constitución, la Ley y el debido proceso.

Afirmó que estos derechos no se les pueden violentar a ninguna persona. "Soy el único panameño que ha sido enjuiciado sin ser imputado", indicó, y advirtió que después se lo harán a otros.

