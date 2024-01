Sala Penal está obligada a admitir casación de Martinelli

José Raúl Mulino, candidato a la vicepresidencia de la República, por los partidos Realizando Metas (RM) y Alianza, manifestó que la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no puede darse el lujo de no admitir la casación presentada a favor de Ricardo Martinelli Berrocal, solo para tratar de truncar su carrera política.

Mulino señaló que el pueblo panameño ya decidió y que él no está hablando a título personal, sino con base a todas las mediciones que se hacen a nivel nacional, donde indican que Martinelli es el próximo presidente del país, si corre en las elecciones del próximo 5 de mayo.

"Aquí están apostando a que no corra, pero eso no se puede hacer a través de un proceso amañado de justicia, porque hoy es por mí, mañana es por ti. Nosotros no podemos aplaudir eso, ya que aplaudir eso significa reventar la administración de justicia, tan cuestionada que tenemos", comentó el candidato.

Añadió que la casación no es una apelación, como han querido hacer ver, sino que es un recurso extraordinario que es muy delicado, tanto en lo civil, así como en la rama penal.

En el mismo, se expresan todos los errores que se cometieron en Derecho.

"Ese documento que se publicó y se repartió ampliamente, el cual armó el abogado Carlos Carrillo, es perfecto y debe la Sala Penal de la Corte decidir en Derecho lo que allí se plantea", argumentó.

Explicó que en el evento que el escrito de casación tengan alguna falla, el Código Judicial obliga al juzgador enviarlo a corregir, algo que se tiene que hacer porque no es una instancia más en el proceso, ya que es un recurso donde se va a discutir la legalidad del mismo proceso.'

11

de diciembre del año pasado, se público un informe secretarial del expediente New Business. 2

veces Ricardo Martinelli fue declarado no culpable dentro del caso de supuestos pinchazos.

"No puede ser que a una persona porque es Ricardo Martinelli se le niegue, como se le han negado ya sus derechos, en un tema que es de fundamental importancia", afirmó el también abogado.

De forma puntual, el exministro de Estado, calificó el caso New Business como un "desastre", el cual dio pena ajena ver la participación de los fiscales, los cuales, en tema de lavado de dinero, no entienden las complejidades de un acto de comercio, que tampoco saben lo que es el "facturing" o un acto de negocio.

Comentó que el propio peritaje de los peritos del Ministerio Público, demostró que los dineros que usó Ricardo Martinelli para esta transacción, venían de sus cuentas bancarias personales, que tenía desde hace mucho tiempo, que fueron usadas para invertir y pagar deudas de Epasa.

"Como es posible que pueda haber el delito de lavado de dinero, habiendo dos bancos importantes que participaron de esta transacción. También se escuchó a los exdueños de Epasa, decir que nunca nadie les planteó algo negativo en torno a la transacción de esos fondos".

Igualmente, señaló que cuando a una empresa se le da un anticipo, ese dinero va al flujo de caja de la misma y no queda anclada en una cuenta mientras se va haciendo el proyecto, ya que para eso se dan las fianzas de cumplimiento.

En el caso de los testimonios de los dos testigos protegidos, que todo el mundo sabe quienes son y que no se le permitió a la defensa cuestionarlos.

"Haz lo que tú quieras, llévame a un juicio, pero respeta mis derechos como ciudadano de este país, como panameño, eso no pasó", puntualizó.

Recusan a magistrada

Un Incidente de Recusación en contra de la magistrada María Eugenia López Arias para que se declare impedida de actuar en la casación del caso New Business, presentó la defensa del candidato presidencial Martinelli.

El incidente fue promovido por el abogado Carlos Carrillo ante la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.

En el mismo se advierte que previamente Martinelli ha presentado denuncias penales ante la Asamblea Nacional contra López Arias y el candidato ha reconocido, abiertamente, la enemistad de la magistrada hacia su persona.

El artículo 57 del Código Judicial fija un procedimiento para el trámite de las recusaciones contra magistrados y jueces. Aparte, el artículo 760 señala expresamente las causales de impedimento, entre ellas, tener o haber tenido alguna de las partes denuncias dentro de los dos años anteriores.

En el Incidente se pide que se oficie a la Comisión de Credenciales para que remitan copias autenticadas de las carpetas No.288 y la No.302, que corresponden a denuncias interpuestas a nombre de Martinelli por los abogados Luis Eduardo Camacho y Alejandro Pérez contra la magistrada López.

Igualmente, se conoció que, casi 200 trabajadores de los diarios El Panamá América, Crítica y Día a Día preparan notas al nuevo presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Roberto Rock Lenchón y al presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Hugo Jornet, sobre las intenciones del gobierno del mandatario Laurentino Cortizo, de apropiarse de tres periódicos en plena campaña electoral.

