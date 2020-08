Servicio Nacional de Migración ha deportado a unos 166 extranjeros por violar ley migratoria

El Servicio Nacional de Migración, en los siete primeros meses de este año, ha sancionado administrativamente a un total de 282 extranjeros por no cumplir con las obligaciones que se establecen en la Ley 3 del 22 de febrero de 2008, que regula el movimiento migratorio en el país.

Del total de extranjeros sancionados, 137 fue por estar indocumentados o irregulares, 64 por estadía vencida, 22 por evasión de puesto de control, 15 por atentar contra la seguridad colectiva y 14 por falta de sello de entrada.

Mientras que por género, 237 de los sancionados por Migración fueron hombres y 45 son mujeres.

Entre tanto, los cinco países con más extranjeros sancionados administrativamente son: Colombia con 92, Nicaragua con 85, Venezuela con 41, Cuba con 27 y Ecuador con 7.

Por su parte, las edades de las personas que más han sido sancionadas por el Servicio Nacional de Migración oscilan entre 24 y 29 años, con 65; entre 30 a 35 años, 60 y, de 18 a 23 años, hay un total de 51.

Retornos y deportaciones

La entidad que regula el movimiento migratorio en el país, en los siete primeros meses de este año, entre deportaciones, expulsiones y retorno voluntario, ha realizado 1,036.

Los retornos voluntarios realizados hasta julio sumaron de 820, mientras que las personas deportadas fueron 166 y los expulsados 50.'

Del total de deportados, expulsados y retornados voluntariamente, 562 son hombres y 474 mujeres.

En cuanto al tema de retornos voluntarios que se han dado, todos han sido por estadía vencida.

Mientras que del total de deportados (166), 103 han sido por ingresar al país de manera irregular, 58 por permanecer irregularmente y 2 por haber sido condenados y cumplido con sus penas por delitos dolosos.

Los países a los cuales más se han deportado personas de Panamá son: Nicaragua con 68, Colombia con 40, Venezuela con 25, Cuba con 8 y Ecuador con un total de 6. Mientras que a los que más se han expulsados son Colombia con 15, Nicaragua con 14, Honduras con 6, Venezuela con 5, México con 3 y El Salvador con un total de 2.

Los retornos voluntarios mayormente se han dado a Colombia con 257, Nicaragua con 229, Venezuela 183 y El Salvador 39.

Para Alfonso Fraguela, exvicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, el hecho de que el Servicio de Migración se encuentre tomando decisiones de tipo administrativas que al final han terminado en sanciones, como expulsiones, deportaciones, etc., son actuaciones propias de la entidad, agravadas por la crisis que se vive.

"Evidentemente nos encontramos en una situación difícil, toda vez que la pandemia fue declarada en el mes de marzo y las personas que en ese momento laboraban se tuvieron que acoger a la deportación o al retiro voluntario", dijo.

Fraguela indicó que Panamá no puede ser una ventana para que los extranjeros de buena fe no vean la posibilidad de ver un arraigo en nuestro país buscando una mejor opción de vida, "sin embargo lo que sí no podemos permitir es que existan personas que no vean en nuestro país ese grado de compromiso".

