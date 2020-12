Siguen presiones para adelantar juicio oral al expresidente Ricardo Martinelli

Las presiones para alterar y adelantar la fecha del nuevo juicio oral contra el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, por el caso de los supuestos pinchazos telefónicos, siguen dándose, denunció su abogada defensora, Alma Cortés.

La jurista, a través de su cuenta de Twitter, indicó que ante esas presiones solicitaron a la oficina judicial del Primer Distrito Judicial de Panamá les certifique por qué fecha de asignaciones va actualmente el calendario de juicio oral.

Cortés indicó que desde hace una semana están esperando la respuesta por parte de la oficina judicial y aún no la reciben.

Agregó que ante esta situación, en caso de no recibir la respuesta a la solicitud de información, tendrán que pedir una inspección por denuncia penal contra funcionarios públicos.

Los señalamientos de la exministra de Trabajo se dan luego que la semana pasada un funcionario de la oficina judicial del Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora denunció presiones y ofrecimiento de altas sumas de dinero para cambiar la fecha del nuevo juicio oral a Martinelli, específicamente antes de abril de 2021.

El funcionario de forma anónima denunció que se está ofreciendo 100 mil dólares o más para cambiar esta fecha, ya que el calendario de juicios va por mayo del año 2022.

"Quiero denunciar hechos graves que ocurren en el Sistema Penal Acusatorio (SPA) al respecto del caso del expresidente Ricardo Martinelli, conocido como pinchazos. Se están presionando a funcionarios que tienen que ver con la asignación de fechas de audiencia de juicio oral para que la fecha no sea mayor a abril del 2021, pese a que las fechas ya fijadas están hasta mayo del 2022", denunció el funcionario.'

de agosto del año 2019 un Tribunal de Juicio Oral declaró no culpable a Martinelli. 20

de noviembre pasado, dos magistradas decidieron anular el juicio a Ricardo Martinelli.

Presiones que de acuerdo con el denunciante, vienen supuestamente de algunos miembros del Partido Revolucionario Democrático (PRD), acusadores en el caso pinchazos.

Hay que poner un alto

Para el abogado Luis Edurado Camacho González, el Sistema de Justicia tiene que hacer un alto a lo que se vivía en la pasada administración del expresidente Juan Carlos Varela.

Añadió que se deben mirar todas las consecuencias que trajo consigo la intromisión de otros órganos del Estado en la administración de justicia y muchas de las consecuencias de eso las estamos viviendo hoy, las cuales han empeorado con la crisis de la COVID-19.

"Tenemos un país donde la situación económica cada día es más preocupante y eso sucede cuando en un país no existen reglas de justicia, porque las personas no quieren invertir, porque no existe seguridad jurídica y al final es un daño grave que se le realiza al país", explicó.

Camacho González agregó que lo que se vivió en el Gobierno pasado, las consecuencias de la "persecución" de una persona en contra de otras, "en este caso Juan Carlos Varela contra Ricardo Martinelli", se están viviendo hoy.

"Si las autoridades actuales no entienden que mantener un régimen judicial significa retrasar al país, es un gran error. Nadie, ninguna persona se va interesar en nuestro país, cuando observa que la justicia puede ser manipulada. Yo creo que ante lo que está sucediendo, Ricardo Martinelli no puede pasar por encima de nadie", explicó.

El abogado enfatizó que no existe justificación alguna para que el tema de Martinelli sea pasado por encima de quienes se encuentran esperando juicio.

"Eso lo que demuestra es que todavía hay dentro del sistema de justicia intereses extraprocesales que quieren causar perjuicio" puntualizó el jurista.