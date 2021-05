Silvio Guerra: 'Es peligroso y delicado que un proyecto de reformas a la Constitución Nacional quede en manos de los grupos de poder'

Es "peligroso y delicado" que un proyecto de reformas a la Constitución Nacional quede en manos de grupos de poder y sectores dominantes de la economía panameña, manifestó el doctor en derecho, Silvio Guerra.

El constitucionalista agregó que no se puede permitir que un proyecto tan importante como el de reformas a la Constitución Política lo manejen los sectores dominantes de la economía del país, que en última instancia serían los que estarían en la capacidad de decidir quiénes irían como constituyentes.

"Debe haber un consenso pluralista y participativo que no sea un proyecto constitucional de la autoría de la recalcitrante élite de poder que mantiene a este país subyugado a sus propios intereses económicos y de partido", indicó el catedrático universitario.

De forma clara, Guerra agregó que lo primero que se necesita para reformar la Constitución es que haya voluntad política, "esto porque ahora han salido escorpiones, caimanes y aves arpías a decir que nadie come de la Constitución Nacional, lo cual es una soberana falsedad".

Precisó que esta postura es una posición reacia a todo propósito de reforma o de proyecto de una nueva Constitución para el Estado panameño y "como bien se sabe, eso es una mentira, ya que a través de la Constitución es que se establecen las normas y el estatuto básico a nivel de comercio, cultural, educación, del trabajo y de la economía".

Igualmente, enfatizó que a través de la Constitución también se ponen las reglas sobre cómo debe moverse el poder político, la relación población y los gobiernos.

"Por lo que repito, que (estos grupos) mantienen una posición ajena y de espaldas a los intereses del pueblo panameño", dijo.'

2004

fue el último año en que se le realizaron reformas a la Constitución Nacional. 2019

el Gobierno intentó iniciar un proyecto para reformar la Constitución Política.

El doctor en derecho también fue claro en señalar que en Panamá "no se puedan apoyar proyectos de cambios constitucionales para confundir igualdad y libertades con libertinaje y agendas que van en contra de los principios y valores fundamentales de la familia y la sociedad".

Quien también dio su punto de vista sobre el tema de las reformas a la Constitución, fue el expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Antonio Fletcher, quien señaló que afortunadamente quienes aspiran a reformar la Constitución no tienen "representatividad" y se les juntaron algunos partidos políticos. "Así que eso no va".

Por su parte, Dionisio Rodríguez, expresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), manifestó que en primera instancia se necesita una Constitución más moderna que ponga fin a la corrupción que se vive en el país.

Destacó que no se debe eliminar ningún sector dentro de esta discusión y que todos puedan tener participación en cuanto a voz y voto.

"Yo sí creo en las reformas a la Constitución, lo que no me parece es que el proceso esté regulado por quienes son el mismo problema entre sí. No quitaría que los partidos políticos puedan tener participación", sostuvo.

Rodríguez indicó que la Constitución Nacional vigente necesita un cambio o restructuración "fuerte", ya que actualmente la corrupción está institucionalizada", por lo que se requiere hacer una reingeniería de algunas instituciones.

"Te las puedo mencionar: el Órgano Ejecutivo y el Órgano Judicial, la Contraloría General de la República y, por supuesto, la Asamblea Nacional", enfatizó el expresidente del Colegio de Abogados.

A principio de este Gobierno se promovieron reformas a la Constitución, que fueron frenadas por protestas.

