Tacla tumbará acuerdo de delación de André Rabello

El ex asesor financiero de la empresa Odebrecht, Rodrigo Tacla Durán, decidió cambiar sus acusaciones en el caso de supuestas coimas pagadas por la constructora brasileña, como parte de una negociación que le daría la liberación de una millonaria cuenta bancaria en Asia.

Tacla Durán hizo nuevos señalamientos desde España contra uno de los principales ejecutivos de Odebrecht, André Rabello, poniendo en peligro su acuerdo de delación en Brasil, Estados Unidos, Panamá y el resto de los países Latinoamericanos.

Tacla Durán contradice a todas las declaraciones acordadas de delación, entre ellas, la de los publicistas Jao Santana, Mónica Moura, Rabello y otros.

Tacla Durán, acusado de soborno, blanqueo y pertenencia a organización criminal, tanto en España como en Brasil, ahora desconoce todas las acusaciones que hizo contra el ex presidente panameño Juan Carlos Varela y su sobrina Michelle Lasso, de que habrían recibido coimas de Odebrecht que llegaron hasta cuentas de su empresa licorera, a través de una cuenta del HSBC de Hong Kong.

Incluso, Tacla Durán dio cifras exactas de una de estas supuestas transferencias: 1 millón de euros.

"Estas declaraciones son falsas y reafirmamos que Varela Hermanos, S.A. no ha recibido, directa o indirectamente, a través de nuestros proveedores, dichos pagos de la empresa Odebrecht", respondió en un comunicado la empresa de la familia del ex presidente Varela en 2017.

Pero la nueva versión de Tacla Durán se contradice con todo lo que ya había denunciado en 2017, algo que para expertos en temas judiciales no es más que un testimonio viciado que solo busca un interés personal y financiero; como una vendetta personal.'

Esta vez, Tacla Durán hace una serie de señalamientos falsos contra Rabello, acusándolo de supuestamente haber sido el arquitecto de los pagos de coimas en Panamá, pero excluyendo el nombre del ex presidente Varela.

"No metas a Varela ni Roy, lo que quieras de RM", fueron las instrucciones que recibió Tacla Durán a cambio de que le descongelen sus cuentas bancarias.

Incluso, Tacla Durán defendió al ex gerente del Metro de Panamá, Roberto Roy, a quien la fiscalía panameña trata de vincular al caso por el sobrenombre de "Rato Roeu".

En 2017, Tacla Durán declaró ante el diario español El País, que a través del Meinl Bank se hizo "llegar dinero a Michelle Lasso, una persona próxima al presidente de Panamá, Juan Carlos Varela'.

Tacla también dijo que "se le hizo un pago de un millón de euros a dos proveedores de la empresa de ron propiedad de Varela".

Señaló en 2017, que asistió a 'una reunión donde Rabello dijo que tenía la confirmación del presidente Varela de que el país no iba a contestar a los requerimientos judiciales de Brasil, cuando se daba la investigación del caso Lava Jato.

En ese entonces, Tacla dejó en entredicho que habría una complicidad entre la ex procuradora, Kenia Porcell y su fiscal Tania Sterling, para encubrir al ex presidente Varela de los pagos que supuestamente recibió de Odebrecht.

'No puedo aceptar que la Fiscalía de Panamá llame a las autoridades españolas de un modo informal. Cuando pedí que la colaboración de este país fuera oficial, ya no me volvieron a llamar', denunció Tacla Durán en 2017.

En septiembre de 2019, la diputada Zulay Rodríguez y el abogado Roniel Ortíz se encontraron con Tacla Durán en Europa, y el ex asesor financiero de Odebrecht se ratificó de las denuncias contra el ex presidente Varela y que tenía las pruebas, si la fiscalía panameña se lo solicitaba formalmente.

"Te confirmo que estoy a disposición para declarar y colaborar con lo que fuera necesario. Hasta la fecha de hoy, desafortunadamente no fue posible porque nunca me llegó ningún pedido, ninguna solicitud desde Panamá para declarar", sostiene Tacla Durán en un video que se grabó de su reunión con Rodríguez y Ortíz.

Se conoció que hay personas señaladas por Tacla Durán que anunciaron que van a proceder a demandar al ex asesor de Odebrecht y pedirán su extradición a Panamá para que rinda cuentas.

Entre las personas que ya han declarado en Panamá en el caso Odebrecht y que se contradicen con la nueva versión de Tacla Durán están Gabriel Alvarado, Roberto Brin, Julio Casla, Eugenio del Barrio, entre otros.