Testigo revela que fue coaccionado y presionado en el Ministerio Público para declarar en el caso 'Call Center'

Otro testigo de la fiscalía se retracta y revela cómo fue coaccionado y presionado para vincular al exministro de Comercio, Luis Eduardo Camacho González, a la exdirectora de Migración, María Cristina González y otros, dentro del caso llamado "Call Center", armado bajo la administración del expresidente Juan Carlos Varela y la exprocuradora Kenia Isolda Porcell.

Durante la audiencia, que se realizó el pasado miércoles, el testigo denunció que cuando brindó su declaración, lo hizo bajo coacción y aclaró que muchas de las cosas que dijo por esta situación no eran ciertas e incluso ni siquiera ocurrieron.

Camacho González agregó que incluso este testigo pidió disculpas a los presentes en la audiencia por las cosas que había dicho.

Agregó que al Ministerio Público (MP) le tomó siete años reconocer que estaban haciendo las cosas mal en el caso "Call Center".

"Esto lo digo porque en medio de la audiencia el fiscal le dijo al juez que el delito que ellos me pretendían imputar, yo no encajaba y yo decía, me costó siete años que el Ministerio Público reconociera que lo que ellos estaban diciendo no era correcto", expresó.

Agregó que el fiscal le planteó al juez que el tipo penal que ellos le pretendían imputar no se encuadraba dentro de la situación que ellos estaban investigando y "yo pasé de un delito que ellos me pretendían imputar a otro delito totalmente distinto".

"Yo me decía en ese momento, yo fui abogado penalista, trabaje en el Ministerio Público, en la Fiscalía Anticorrupción y me decía esto es una falta de seriedad. El Ministerio Público el día de la audiencia dejó en evidencia que reconocían públicamente en ese acto que lo que ellos estaban haciendo era incorrecto y no tuvieron la valentía de pedirle al juez que se me absolviera de los delitos que se me estaba acusando", explicó.'

30

días fue el termino que se acogió el juez para dar su veredicto dentro de este proceso legal. 2009

a 2014 el abogado Luis Eduardo Camacho se desempeño cómo viceministro de Comercio.

De forma clara, el jurista señaló que hay que recordar que en la administración pasada se vivió una constante persecución orquestada y para ello se usó personas que hablaran en contra de determinadas personas, algo que en este caso no fue la excepción.

Camacho González indicó que hay una persona que es común dentro de este y otros proceso y se trata de la fiscal Lissete Chevalier, la cual cada vez que un testigo confirma fue coaccionado, su nombre sale a relucir.

Ministerio Público no ha dicho la verdad

El exfuncionario agregó que la fiscalía no ha dicho toda la verdad en este proceso, ya que ocultaron como su teoría del caso fue destruida por los distintos abogados defensores.

"El Ministerio Público no dijo que los aplastamos, eso se lo quedaron callados, no dijo que las defensas lograron destruir por completo su teoría del caso".

De forma clara, el abogado señaló que a su juicio, el Ministerio Público hizo un papel "vergonzoso", a tal punto que le tuvieron que hacer llamados de atención en más de tres ocasiones.

"Estos llamados de atención se dieron por el hecho de que en esta fase lo que se hace son alegatos, pero el Ministerio Público se centraba en leer documentos, lo que demostraba era una falta de dominio a la técnica que se tenía que usar en ese momento", dijo.

Puntualizó que no solo fue una falta de dominio por parte del fiscal, sino que eran conscientes de que lo que estaban haciendo dentro de este caso, lo estaban haciendo mal.

"Esto lo digo porque a mí se me permitió la palabra al final de la audiencia para expresarme, nosotros logramos demostrar de forma contundente mi inocencia frente a los hechos que el Ministerio Público planteó como su teoría del caso", concluyó el penalista.

