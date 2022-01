Grandes operativos no atacan la delincuencia común que afecta al país

A pesar de los diversos operativos que se han hecho en el Gobierno del presidente, Laurentino Cortizo Cohen, para atacar el crimen organizado y la delincuencia, la inseguridad en las calles de Panamá se mantiene y es uno de los problemas que más afecta a la ciudadanía.

En total, unas siete han sido las operaciones lanzadas, pero los resultados en cuanto a la inseguridad en el país, no bajan.

Uno de los grandes factores que influye en esto, según los expertos en temas de seguridad, es que este tipo de operaciones a gran escala no atacan los delitos comunes que son los que en realidad afectan a los panameños.

En este sentido, Isaac Brawerman, presidente de la Asociación de Propietarios de Armas de Panamá (APAP) y experto en temas de seguridad, señaló que este es un asunto, que nada tiene que ver con el narcotráfico, que son atacados con estas operaciones, sino que tiene que ver con los delincuentes de la calle, "el que se roba un teléfono, un equipo de sonido, etc".

"Este es un problema que afecta al panameño de a pie y que son quienes responden las encuestas, entonces este tipo de delitos no son necesariamente atacados con estas operaciones, ya que aquí estamos hablando de crímenes comunes, que es el que los panameños perciben, porque son los que afectan directamente, que le roban en una parada de bus, etc", sentenció el experto.

Agregó que la falta de oportunidades, la pobreza y la educación son otros factores que agravan el problema.

Brawerman añadió que por otro lado también está el tema de la justicia comunitaria de paz, que cuenta con un hueco legislativo y permite los delitos de bajas cuantías.'

7

operaciones han sido las que ha puesto en marcha este Gobierno. 12

millones se logró incautar en la llamada operación Fisher. 799

personas han sido detenidas dentro de la operación Génesis la cual está en marcha.

"Esa ley tiene que revisarse, porque si no es una ley que invita a los delincuentes a hurtar en bajas cuantías porque saben que no hay penas, las penas son multas y si no las pagan no pasa nada, entonces sale rentable cometer diez hurtos de cuantías bajas, que uno de cuantía alta, porque si te capturan en este último podrías enfrentar pena de cárcel, pero si lo hacen en el de cuantía baja solo te multan", dijo.

Enfatizó que otro factor que hay que considerar es el tema de la judicialización, ya que según él hay muchos casos que se caen a la hora de una sentencia y que no se logra condenar a varios de estos presuntos delincuentes que capturan en estas operaciones.

"Allí hay que hacer un estudio de casos caídos y ver dónde están las falencias, que principalmente se van a dar cuenta de que está en la investigación, es allí donde se crean los problemas, que después a la hora de llegar a juicio lo que hace es que los casos se caigan", explicó Brawerman.

La última medición de la firma Gallup Panamá reveló que 7 de cada 10 encuestados consideran que el crimen y la delincuencia ha aumentado en los últimos cuatro meses. Otro 28% asegura que se ha mantenido igual.

De acuerdo con información del Ministerio Público durante el 2021 se reportaron 550 homicidios.

La mayoría de los homicidios se reportaron en la Región de Panamá (189), Colón (113) y San Miguelito (106).

De ese total, 505 fueron del sexo masculino y 44 femeninas.

La mayoría de los homicidios, en total 446, se cometieron con arma de fuego.

