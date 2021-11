Tratan de armar otros procesos contra Ricardo Martinelli, violando el principio de especialidad

En clara violación al principio de especialidad mediante el cual el expresidente Ricardo Martinelli fue extraditado de Estados Unidos (EE.UU.) a Panamá intentar armarle otros procesos.

El propio Ricardo Martinelli indicó: " Ya a mi me están inventando otros procesos".

Explicó que hasta ahora tiene conocimiento que le quieren armar dos nuevos procesos uno referente al 'New Business' y el otro al 'Caso Odebrecht'.

"Vendrán más de 20 porque me tienen miedo en mis intenciones hacia el 2024", señaló el exgobernante.

Agregó: "Aquí porque yo soy contendiente me quieren inventar ahora un proceso de New Business y Odebrecht, yo no tengo nada que ver con eso".

Denunció que le quieren violar el principio de especialidad, mediante el cual fue extraditado y que está contemplado en el Tratado de 1904.

"A estos tipos no le importa la ley, y sino les importa la ley conmingo, nadie va a venir a invertir en este país", destacó.

Recordó que en Panamá se necesita que venga la inversión extranjera, para que haya trabajo para todos los panameños, y para que el Gobierno cobre impuestos y puedan hacer muchas obras.

