El abogado Alfredo Vallarino expresó su escepticismo luego de que la semana pasada la Corte Suprema de Justicia no admitiera una demanda de inconstitucionalidad contra la sentencia condenatoria del expresidente Ricardo Martinelli por el caso New Business.

No obstante, también manifestó su optimismo porque considera que ahora los magistrados tienen más libertad para votar, por lo que les pidió que sepan leer a nivel constitucional la otra que sí se admitió.

Vallarino recalcó que la votación de los nueve magistrados contra la sentencia condenatoria quedó 5-4, cuando antes era casi unánime.

"No conozco las razones de la inadmisión, pero sé que decisiones anteriores de la Corte sobre otros recursos estaban siendo con nueve votos en contra, en el gobierno anterior. A mi criterio era por todas las presiones que había. Creo que los magistrados se sienten ahora con un poco más de libertad para votar, salvo algunas personas", expuso.

Por otro lado, recordó que el recurso contra la resolución indagatoria N°1 del 30 de junio de 2020 está más adelantada, con la fase de alegatos de 10 días entrando a su fase final.

En este sentido, Vallarino subrayó que el 99.9% de los que han presentado sus argumentos advierten sobre la inconstitucionalidad de esta resolución, incluyendo jóvenes abogados y otros con 40 años de trayectoria.

"Le están diciendo a la Corte que eso que se hizo con Martinelli fue violatorio al Principio de Especialidad. La cancillería ha certificado que él nunca perdió el Principio de Especialidad", recalcó.

De acuerdo con el jurista, hacer las correcciones también permitiría limpiar la imagen del país y generar confianza en los inversionistas.

"Martinelli es un palo de empresario y puede hacer muchas inversiones. Espero que cuando se llegue al fondo de esa demanda, los magistrados sepan leer lo que corresponde a nivel constitucional, pero también pongan fin a la persecución política que el país pidió el 5 de mayo", agregó.

Asimismo, Vallarino reiteró su confianza en que el nuevo procurador general, Luis Carlos Gómez, hará un buen trabajo para sanear la imagen de la institución.

"No se puede hacer un Ministerio Público nuevo teniendo manzanas podridas", puntualizó.