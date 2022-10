Vergüenza de denunciar delitos de abuso sexual alimenta la impunidad

Los abusadores o depredadores sexuales siempre se han logrado zafar de sus actos cometidos porque existe un temor por parte de las víctimas a denunciarlos, lo que hace que muchos casos queden impunes, así lo manifestó la psicóloga Lesbia González.

La experta puso como ejemplo el caso de los abusos cometidos a menores de edad que se encontraban en algunos albergues del país, los cuales, según ella, no ha llegado a mayores, porque detrás "hay gente muy poderosa del país".

González recordó que Panamá tuvo un pedófilo que fue muy reconocido, el cual formó parte de los últimos casos que ella atendió cuando estaba en la antigua Policía Técnica Judicial (PTJ), el cual era una persona que por su edad ya no podía tener acoplamiento con ninguna niña, "pero se las llevaban para que el mismo las tocara".

Agregó que así como ese caso, hay muchos más, pero que no se conocen por el temor de las víctimas a denunciar a su agresor.

"Si nosotros llegáramos a hablar abierta y sanamente de la sexualidad, lograríamos que hubiera menos casos, porque la gente pudiera hablar, pudiera decir este, me miró, me tocó, me hizo, pero el abuso sexual tiene un problema grave tanto en el mismo agresor como en la víctima, ya que la víctima se siente tan avergonzada que no quiere hablar de eso", expresó.

Resaltó que la víctima se siente avergonzada porque es algo que ella no quería que pasara, pero le sucedió, lo que trae consigo un sentimiento de culpabilidad de la misma, pues se siente que ella no hizo nada para que no le sucediera.

"Esto es horrible. Yo cuando tengo que ir a un proceso judicial a demostrar sobre el abuso sexual, tengo que hablarle tan duro y fuerte a los jueces porque a veces ni ellos quiere entender el daño que tiene la víctima, porque en muchas ocasiones pareciera que no está afectada", dijo.'

8%

aumentaron las denuncias por abuso sexual hasta septiembre. 32

denuncias se han presentado este año por pornografía infantil. 234

denuncias se han presentado por el delito de corrupción de menores de edad.

La psicóloga comentó que ella actualmente está manejando un caso así, en el cual ni en el Instituto de Medicina Legal le encontraron el daño, "pero el tema fue que el abuso fue tan normalizado y reiterado por parte del papá a la niña, que para ella era algo normal que él le hiciera eso".

González explicó que los depredadores sexuales pueden estar en cualquier parte, por lo que hizo un llamado a la población a que esté muy atenta a este tema y cuidando tanto a las niñas como a los niños.

"Una persona divertida o que te parece buena gente, puede ser un pederasta o un pedófilo o un distribuidor de pornografía infantil y está muerto de la risa, compartiendo con las personas, tomándose unas cervezas y hasta siendo el vecino que todo el mundo en la calle le cae bien", puntualizó la experta.

En Panamá hasta septiembre de este año se han presentado en el Ministerio Público (MP) unas 4,930 denuncias contra la libertad e integridad sexual. Un 8% más que en el mismo periodo de 2021, cuando se presentaron unas 4,544.

De este total, 305 denuncias que se han presentado son por el delito de corrupción de personas menores de edad y explotación sexual comercial.

