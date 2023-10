Zulay Rodríguez denuncia presión para afectar sus candidaturas de 2024

La candidata a diputada y alcalde por el distrito de San Miguelito, Zulay Rodríguez, denunció que hay presiones en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para inhabilitarla en las próximas elecciones del 5 de mayo de 2024.

Dichas presiones en contra de Rodríguez, quien mantiene altas posibilidades de salir electa como diputada y alcalde por Realizando Metas y Alianza, vendrían de lo interno del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

La parlamentaria comentó que para ello se está usando la Corte Suprema de Justicia, institución a la que le pide que también investigue los casos de los diputados que estaban antes del de ella.

De forma puntual, Rodríguez señaló que estos casos de los diputados fueron cerrados luego que en la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional (AN) a María Eugenia López, presidenta de la CSJ, así como a José Gabriel Carrizo y Laurentino Cortizo le archivaron sus procesos.

Como parte de esta persecución en su contra, Zulay afirmó que han iniciado una investigación en contra de su esposo, Álvaro Testa.

Argumentó que el procurador general de la Nación encargado, Javier Caraballo, ha investigado sus cuentas a través de la Dirección General de Ingresos (DGI) y sus propiedades.

Rodríguez señaló que le han hecho una investigación completa y en vez de estar siendo investigada por la CSJ, lo está haciendo a través de la Policía Nacional (PN).'

12

de junio de 2023, la Autoridad de Aduanas certificó que la diputada Zulay Rodríguez había cumplido con la Ley.

"A través de mi esposo se han ido a todas nuestras cuentas, cuando todos los bancos hicieron la debida diligencia y han señalado que todo se ha hecho legal, ya que su esposo es práctico del Canal de Panamá y es quien le ha pagado toda su campaña", acotó.

"A mí me han tratado de desprestigiar diciendo que me dieron 61 mil dólares, sin embargo, lo que deberían de preguntar es a cuántos diputados si le han regalado. Mi esposo es el fiador del préstamo que le dieron a mi hija", señaló.

Frente a esto, Zulay Rodríguez dijo que en reiteradas ocasiones pidió el derecho a réplica en TVN, pero nunca se lo dieron.

En cuanto al caso de los lingotes de oro, Zulay dijo que Aduanas le certificó que "todo se hizo en Derecho", que se pagaron los impuestos correspondientes y que todo se hizo de acuerdo a la Ley.

Esto se certificó a través de un documento con fecha del 12 de junio de 2023, que lo mandó a buscar la propia Procuraduría General de la Nación (PGN).

"Mi esposo no tiene nada que ver en este caso, pero investigando a mi esposo, lo que ha hecho el procurador Caraballo es investigarme a mi", dijo.

En cuanto a quien pudiera estar detrás de esta persecución en su contra, la candidata a la Alcaldía de San Miguelito no dudó en decir que José "Gaby" Carrizo y "Nito" Cortizo.

Parte de esa persecución, según ella, tiene que ver "porque desde el día uno ha sido crítica del actual Gobierno, incluso más que los propios independientes y por eso la persecución política y esta patraña que me han inventado".

La candidata expresó que se mantiene firme en sus aspiraciones políticas y que el día que se haga el juicio en su contra va a ser público, para que el país se dé cuenta de que todo lo que le han hecho es inventado.

"Reto a los magistrados que pongan cuántos expedientes tienen de los diputados y no han investigado. Pero cómo usan una prueba idónea de un procurador que me investiga a mí y oficia una noticia criminal en 42 segundos, donde primero habían inventado que había matado a una persona, pero cuando conseguí el certificado de defunción, cambiaron que me los había robado", expresó.

Zulay Rodríguez, puntualizó que estos ataques en su contra se dan para tratar de beneficiar al alcalde Héctor Valdés Carrasquilla, todo porque ella lidera la intención de votos en el distrito de San Miguelito.

