Muy bien

Me encantan los vestidos que usa Siria Miranda. Sí, ya sé que dirán que son sencillos y sí que lo son, pero quién ha dicho que hay que andar con “swarovski” para verse bien. Precisamente su sencillez es la que la hace verse bella, porque hay unas por ahí que se pasan con tanto lujo para presentar un noticiero. Tampoco hay que andar mangajos, pero hay unos que se pasan.

Buen trabajo

De verdad que hay periodistas a los que no les dan tanto protagonismo y que sí hacen un buen trabajo. Un ejemplo de estos es Astrid Carreño, que en las últimas semanas he visto su trabajo y es muy completo e interesante. Creo que debe enseñarle a un par por ahí cómo es que se trabaja. Además, es sencilla, se ve muy natural. Felicidades, siga así.

Sí y no

Siempre he dicho que me gusta el trabajo de la periodista Meredith Serracín, sin embargo, siento que sus “outfit” son como antiguos. ¡Ojo! No es que se vea mal, sino es que ella es muy guapa y debería usar otros colores que resalten su belleza. Aunque como he dicho antes, lo importante es el buen trabajo que realiza, pero un cambio de “look” no estaría de más.