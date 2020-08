¡Muy bien!

Me gustó ver a la Bibi en la sección de cocina de Tu Mañana y con la receta del saus. Verla en la televisión otra vez, pero en esta faceta es bueno. Además, la ayuda en su emprendimiento y, más ahora, en estos momentos tan difíciles que están viviendo cientos de panameños. Bien espontánea y sin tantos adornos a la hora de explicar cómo se prepara el saus.

Siga practicando…

No sé ustedes, pero a mi parecer a Gabriela Moreno le hace falta más práctica para presentar el noticiero. Aún siento que no está cómoda o acostumbrada. ¿Será por qué siempre la he visto en temas más “light”? Ojo, no quiero decir que lo hace mal, pero sí considero que debe practicar un poquito más. Creo que es cuestión de acostumbrarse.

Es solo un consejo.

Excelente

De verdad que hay varios periodistas que hacen un buen trabajo, pero no los vemos porque les dan más protagonismo a los más "conocidos". En estos días, vi a José Adames y hace muy bien su trabajo. Describe de una manera sencilla y calmada, se le entiende bien todo lo que quiere informar. No como otros que van como sin freno y repiten información.