Bien

Versión impresa

Oye me encantó el comentario de Karen Chalmers sobre el manejo de la crisis sanitaria en Panamá, muy atinadas estas palabras. Aquí no se deciden y todo anda manga por hombro, como se dice. Y, qué bueno que ella recibió apoyo por este comentario de parte de sus seguidores, es que las personas ya están cansadas de esta situación. Hay que tomar medidas reales.

¡Ojo!

Delia Muñoz es muy guapa, la mayoría de los vestuarios que luce le quedan como anillo al dedo. Sin embargo, la camisa amarilla y la falda que usó en estos días parecía que se las puso en corre corre, no sé, pero se le veía rara. ¿Qué le pasó? No sé, será que el estilo o la idea era lucir así. Esperemos que sea eso y no que se lo puso por no dejar.

Sí y no

No sé ustedes, pero esos zapatos de puntas que le vi a Nicolle Ferguson en estos días como que no le iban. No sé si era por lo brillante que tenía o que no le iban con ese pantalón. De que la “mijita” es bella, lo es, pero ese “outfit” en particular no me gustó. Aclaro, no se veía espantosa, pero sí le quedaba como extraño. Pero, para gustos los colores.