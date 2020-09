Felicidades

El domingo me di una vuelta por Cara a Cara con Dorcas De La Rosa y me pareció muy interesante cómo maneja el programa la periodista. Se ve que se prepara para no ir a preguntar payasadas. ¡Qué bien! Este ejemplo deberían de tomarlos otros periodistas que aunque tienen años en la profesión, hacen una entrevistas que ni un novato las hace. La felicito Dorcas.

¡Buena esa!

Oye, qué “cool” estuvo esa Noche de Trovadores desde San Francisco de la Montaña, Veraguas, el sábado. Este tipo de programas sí que son interesantes y educativos. Caen como anillo al dedo en medio de este estrés en el que vivimos a causa del coronavirus en Panamá. Es un momento de esparcimiento desde la comodidad de los hogares. ¡Muy bien!.

Bella

Más guapa que de costumbre se está viendo Michelle Simons. ¡Waoo! Sus vestuarios son hermosos, bella. La verdad que esa “manita de gato” que le echó el cirujano le quedó muy bien. Además, su maquillaje y peinado, son sencillos, pero le quedan hermosos. A veces la veo con unos aretes que me dejan con la boca abierta. “Mijita”, siga así, no baje la guardia.