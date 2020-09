La columna de dona Perla

No lo haga más

¡Ay no! No puedo creer que Doralis Mela haya caído en esas polémicas que se generan en redes sociales. Cómo así que les responde a los que comentaron que tenía silicona en sus pompis. ¡Déjese de eso! No caiga en esas bajezas, si usted se puso o no, no es problema de nadie, es su plata y es su cuerpo. Deje que la gente hable, no le haga caso. Es solo un consejo.

¡Felicidades!

Oye, qué bien que Delyanne Arjona esté de vuelta en la pantalla chica y en sus aguas: la gastronomía. Sé que le irá muy bien. Esta noticia me alegra, siempre hay segundas y terceras oportunidades. Cuando se cierra una puerta se abren hasta tres más. Ah, y vi que a sus seguidores les encantó la noticia, están muy felices de tenerla de vuelta. La felicito.

Interesante…

Me gusta la participación del Dr. Gustavo Carrizo en Jelou! Él trata temas interesantes, son molestias que a muchos pueden estar afectando evitándoles así un buen estilo de vida. Tal es el caso del tema de los riesgos de tener quistes en los ovarios. Muy bien explicado para que todo el público pueda comprender qué hacer y cuáles son las señales de alerta.