Se pasaron...

Versión impresa

Yo no puedo creer que le hayan sacado un meme a Jenia Nenzen para burlarse de que supuestamente no les da oportunidad a talentos “más jóvenes”. ¡Se pasan! Sí, es cierto que está ahí como pegada con goma en ese “set”, pero debe ser porque la “mijita” hace un buen trabajo, déjenla. No me pareció que le hayan publicado un meme. ¡Respeten!

¡Un aplauso!

Me encantó la entrevista de Stevens Joseph a Ivy Queen. Esas preguntas que le hizo a la artista todas estaban bien formuladas. Supo llevar muy bien esa reunión virtual con la cantante. El “mijito” está mejorando cada día más y he podido notar que domina varios temas y eso es muy bueno para su crecimiento profesional. ¡Siga así, que le veo un buen futuro!

¿Arderá?

Oye, cómo quedará Fuego Vs Fuego este martes, se pinta bien “cool”. Muero por ver a ese par de “allá donde uno”: Nerys Pérez, Margarita Henríquez, Chakatin y Lagartillo. Vi los avances y al parecer va a estar entretenido. Nerys va subiendo como espuma, bueno es que ella tiene talento y carisma, le eché un ojo a sus redes y tiene bastante seguidores. Amanecerá y veremos.