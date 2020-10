No y no

¡Qué pereza! Eso me dio al ver a Marcos Oses en “Fuego vs Fuego”. Está bien que el estilo del programa es relajado, pero él se pasa y creo que es solo para llamar la atención, pero al final a mí me da es pereza. Al menos intentó cocinar. Oye, y ese cabello, sí, ya sé que me dirán que es su estilo, pero está “malito”. Bueno, para gustos los colores, pero reitero: no me gustó.

Fallaron

Oye, y qué me dicen de Claudia Tapasco ¡Ay no! De verdad, que este martes sí tuve que cambiar de canal, esos invitados de Fuegos Vs Fuegos ni fu ni fa. La única que me gustó ver fue a Susan, aunque se la pasó hablando como si estuviese dando noticias, pero es comprensible. Tapasco de seguro fue invitada para atraer miradas, porque de ahí, más nada.

Muy “cool”

¡Qué bien! Me encantó ver a Delyanne Arjona en Jelou! La “mijita” tiene su estilo y sabe llamar la atención. Estoy ansiosa por ver ese primer capítulo de “Mi Familia Cocina Pritty”, suena y se ve prometedor, espero que no se vuelvan “promos y promos” y al final sea algo “gallo”. Pero, al juzgar por lo que he visto parece que viene con todo y va a ser divertido.