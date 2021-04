¿Es moda?

Versión impresa

De verdad que ya me está aburriendo ver las fotos y videos de algunas caras de la farándula local donde muestran el momento de cuando se aplican la vacuna. No sé qué buscan con eso? A Demi Becerra le tocó y publicó un video. Ya es demasiada taquilla, pienso yo. Es un momento privado, no sé por qué deciden mostrarlo. Pero, bueno, cada quien hace lo que desea.

Más o menos

Yohany Guevara es muy guapa, sí, ya lo he dicho antes, pero en esta ocasión tengo que mostrar mi descontento, no me gustó ese traje rojo con negro. No se le veía feo, sin embargo, como que no iba con ella. A la “mijita” le van otros colores, hay tonos que le quedan mejor, que se le ven más bonitos. ¡Ojo! No estoy diciendo que ella no sea agraciada.

¡Ay no!

Sinceramente, me dio pereza ver la participación de Rolo en Fuego vs Fuego, a pesar de que su equipo ganó. Él no me parece gracioso. Sé que a algunos los hizo reír, pero a mí, no. A veces las cosas que decía para sacar gracia, no me dieron nada de risa. Nada qué ver con el “mijito”. No lo sé, pero no me gustó mucho esta edición del programa gastronómico.