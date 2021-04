Dejen la envidia

Versión impresa

Vi a unos tirándole “hate” a “Sech” porque el “mijito” estaba paseando en su lujoso auto. ¿Cuál es el problema? Él ha trabajado fuerte para disfrutar de todo eso. Sí es algo material, pero le costó y él se esforzó, así que déjenlo disfrutar de todas esas comodidades, no le está robando a nadie. A mí no me pareció mal verlo gozando con sus lujos.

Romántico

Me gustaron las palabras que le dedicó Polo Polo a su pareja Anna Quintero, qué lindo. Pero, ojalá que esas líneas hayan salido de lo más profundo del corazón. Hacen bonita pareja, aunque ella tenga ese par de años más que él se conserva muy bien y, además, aunque le envíen comentarios negativos. Amanecerá y veremos qué será de esta pareja.

Viajera...

De verdad que muy bonito que Mussetta esté de viaje y que lo disfrute, pero a veces sus publicaciones me aburren, siento que es vanidad. Pero, bueno, es su vida y son sus redes sociales, ella puede hacer y publicar lo que desee. Tengo que aceptar que se veía simpática con el rostro cubierto. En fin, que disfrute de todos los frutos de su trabajo.