¡Qué va!

Los “haters” se activaron luego de que Anyuri publicara lo de su anillo de graduación. A mí no me pareció mal, ella tenía ese sueño y quiso cumplirlo. A los que no les gustan los anillos de graduación es su problema, pero, dejen a la “mijita” que luzca el suyo. No sé en qué les afecta que ella lo haya comprado. A veces siento que es envidia por lo que ha logrado Anyuri.

¡Susto!

¡Ay no! ¿Ustedes vieron el #tbt de Hugo Stocker? A mí hasta me dio susto, el “mijito” estaba para “los tigres”. Bueno, tengo que aceptar que así nos veíamos muchos hace unos años. Pero, de verdad que está raro. No obstante, me alegra que haya cambiado para bien y qué valiente en mostrar esa fotografía, algunos las esconden en lo más profundo de un cajón.

No...

La verdad no sé ustedes, pero Clarissa Ábrego no me termina de convencer como presentadora de “Agro al Día”. Aclaro, no lo hace mal, pero le falta esa chispa “agro”, pienso yo. Puede ser que esto me esté pasando porque la he visto en otro tipo de programas. Me cuesta verla dirigir este tipo de contenido que es más serio. Quizás otros no están de acuerdo conmigo.