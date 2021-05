Se pasaron

Versión impresa

La verdad no quería hablar de este tema, pero, fue casi imposible. Jelou! se pasó con esa dramatización, sonó a burla, no quedaron para nada bien. Aunque Eddy y Natalia pidieron disculpas, está bien, pero lo hecho, hecho está, no hay vuelta atrás. Creo que deben pensar mejor las ideas o segmentos que presentarán. Esta vez se pasaron, no estuvo bien.

¿Y qué?

Yo no vi nada de malo en que Rony Vargas le respondiera aquel mensaje a Franklyn Robinson. Pero, hay gente que poco le falta decir que cuando Rony respira lo hace mal. Dejen al “mijito”, sí, a veces se pasa con sus tonterías, pero no es para tirarle tanto “hate”. Creo que fue una respuesta normal, nada del otro mundo y algunos se alteraron por eso. ¡Qué va!

Bella...

Imposible no reiterar que Erika Ender es bella con lo que se ponga. Vi unas fotos en redes sociales donde la panameña sale con varios peinados y vestuarios, simplemente se ve hermosa en todas. Digan lo que digan, la “mijita” es guapa. Además, se ve que como persona es sencilla y eso le da muchos puntos demás. Aparte, su música también atrapa. Siga así.