¡Buen trabajo!

Versión impresa

Tengo que felicitar a la periodista Kayra Saldaña, quien el fin de semana estuvo presentando el noticiero estelar. Lo hizo muy bien, muy segura. Me alegra cuando el noticiero lo presentan periodistas que se fajan en la calle, que tienen esa experiencia de reportar noticias desde afuera y no esos que se la pasan encerrados, solo leyendo las noticias. Nuevamente la felicito.

¡Fuerte!

Oye, Dania María Vergara se arrebató. Creo que no debe hacer caso a los “haters”, pues siempre van a existir, se ve que le dolió lo que le dijeron. Aunque también hay que aceptar que todo el tiempo no van a ser “santo de devoción de todos”, habrá a quien le guste lo que hacen y aquellos que nos les agrada una cosa u otra. No les haga caso, solo es un consejo.

“Grandes ligas...”

¡Wao! “Sech” sigue subiendo como espuma, que hasta tuvo su propio menú en el restaurante Shoku. Aunque muchos criticaron cómo se veían los platos, era evidente que estaban deliciosos. Siempre he dicho que espero que la fama no lo haga cambiar que siga así de humilde, porque de lo contrario así como subió va a bajar. Por el momento, que siga disfrutando.