La gente sí es malvada, Delfia Cortez se creyó el meme donde decían que una joven estaba desaparecida en Colón, pero acompañaban el texto con la foto de la exactriz porno Mia khalifa. ¡Fuerte! Delfia quedó publicando este anuncio por si alguien sabía del paradero de la supuesta joven. Wao, me extraña que la periodista no conociera a Khalifa. Deben verificar la información.

Más o menos

Me dio pereza ver a Blanca Herrera desde la playa, donde iba a grabar Gente que Inspira. Creo que lo he dicho antes, pero no está de más repetirlo, a la “mijita” no le queda bien estén segmento. Ella es buena en su trabajo, pero no encaja bien en esta sección. Pienso que le falta más práctica, que alguien la guíe o simplemente que cambien al presentador.

No pudo aguantar

Somos humanos, sí, a veces toca recordarlo. No obstante, vi al periodista Luis Carlos Velarde cuando hacia gestos durante una canción de El Boza, era una letra explícita y al periodista le dio como risa o se sorprendió por el tema de la canción. El asunto es que hizo ademanes graciosos y reaccionó cuando la cámara lo enfocó. Para la próxima, más concentración.