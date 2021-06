¡Talento!

Oye, Kenny Dancer siempre saca una sonrisa. Este “mijito” sí que tiene talento. Ayer lo vi en Jelou!, me sacó más de una sonrisa con sus parodias y vi que no solo fue a mí, muchos se divirtieron con su intervención en el programa matutino. Me agrada como él lleva los temas sociales del país a sus redes sociales a manera de crear conciencia de lo que ocurre.

Sí y no...

No me había detenido a observar el color de cabello de Jennifer Gleichman. La verdad no es que se le vea feo, pero a mí no me agrada. La hace ver con más años y aunque no es pecado ser viejo, creo que ella debe verse más fresca y juvenil. No obstante, para gustos los colores y sí ella se siente bien con ese cabello así, qué más da. A mí no me gustó.

Miedo

No sé a mi me da miedo ver cómo algunos programas televisivos siguen bajando la guardia frente a la covid-19. Veo, que en ocasiones los presentadores no usan mascarillas. ¿Será que le hacen una prueba rápida antes del programa? No lo sé, pero qué terror, ellos no son burbuja, solo con compañeros de trabajo. Deben ser más cuidadosos, usen su mascarilla. Es solo un consejo.