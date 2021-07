Más bien...

¡Qué bien! El “Boza” sigue triunfando y dejando el nombre de Panamá en alto. Me alegra saber que será nada más y nada menos que presentador en los Premios Juventud. Aunque muchos piensen que esto no es la gran cosa, no cualquiera está en la posición del artista panameño. Además, su música está muy sonado en el ámbito internacional y nacional.

Guapa

Oye, tengo que felicitar a Giosue Cozzarelli, pues se mantiene en forma luego de sus partos. No es cualquiera, se necesita disciplina y mucha voluntad. Ya la gente debe olvidar ese episodio de “Confucio”, un error lo cometé cualquiera y más si estás bajo presión, ninguno de los que critica estaba en ese momento con ella en la tarima. Usted es guapa e inteligente.

¿Y entonces?

¡Ay no! Que alboroto en redes porque el presentador Juan Pablo Samaniego informó que es positivo a covid-19. ¿Cuántas personas no dan positivo al día? Ahora causó revuelo que él pasa por la covid-19. Yo la verdad le deseo pronta mejoría, pero no es para hacer tanto revuelo. A veces siento que publican que tienen el virus para llamar la atención.