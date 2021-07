Sin juicio...

Oye, yo sigo con el tema de los “influencers” Abraham y Eliza Ibeth. De verdad que este par es irresponsable, pobre bebé. Ellos no analizan que ese relajo le podría causar un daño a la bebé que no tiene mucho tiempo de nacida. Por favor, sé que no es hija mía, pero tengan cuidado. Algunos dirán que, no es para tanto, pero mejor evítense un dolor de cabeza.

¿Sí?

¡Ay Ashlany! Yo no le creo mucho eso de que no le gustan mayores, sino que prefiere “pollos” de 20. No le gustan los “sugar daddy”. ¿Será cierto? En fin ella sabrá su cuento y es su problema. Pero, ese comentario también sonó como a indirecta para su ex, quien si anda con una mujer un poco más grande que él, pero, que se ve muy bien. Solo es un comentario.

¡Ay no!

Yedgar Carolina, ¿otra vez pasará por el bisturí? Digo, es su problema, pero eso debe doler bastante y el “mijito” lleva varias cirugías y parece que no le molestara. ¡Qué va! ¡Qué valiente es él! Es como traumático que te corten a cada rato. Bueno, para gustos los colores y si él se siente bien con lo que se hace, perfecto. Pero, tenga cuidado, no lo vaya a lamentar después.