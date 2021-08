Se pasan...

Versión impresa

¡Que barbaridad! A veces pienso que se han ensañado con Yoani Ben, por todo la critican. Vi que le dicen “curtía”. ¡Ay no, qué feo! Se pasan de verdad. Una cosa es una crítica constructiva y otra es casi “odiar” a una persona. Pero, qué bueno que a “La Pantera” no le importa qué dicen de ella. Se ve feliz con su cuerpo y con lo que hace y al final eso es lo primordial.

Felicidades

Oye, qué bien que el productor musical K4G sigue cosechando éxitos en su carrera y que está trabajando con artistas reconocidos. Ojalá esos “humos” no se le suban a la cabeza y se sienta un “Dios”, porque a veces les suele ocurrir eso. Espero mantenga su humildad y no se le olvide de dónde salió. A mí me alegra mucho que esté subiendo como espuma.

¿Será?

Ya estoy empezando a creer que es verdad lo que muchos dicen, que la señora Yaritzel de Vélez también necesita ayuda de un profesional para sobrellevar la situación que ha estado viviendo con su hija Tatiana. Debe ser una situación complicada lidiar con este panorama de su hija y aquel “mijito”. Toda madre desea ver a sus hijos bien y felices. Ojalá pronto terminen con este tema.