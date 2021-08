¡Fuerte!

Esas fotos de Delany Precilla han generado una serie de comentarios “bien fuertes”. ¡Wao! De verdad que ella no anda creyendo en nadie. En lo personal no es mala idea la de tomarse esas fotos, ella se ve muy bien, pero, regreso al punto de que son imágenes para generar, dinero y seguidores, ¿no hay otra forma de hacerlo? Bueno, en fin, cada cabeza es un mundo.

¿Y?

¡Ay no! La gente aburre ya con esa taquilla con las fotografías de que se pusieron la vacuna contra la covid-19. Ahora fue Anyuri, ya dejen de andar en eso. A mí me dan es pereza. Sí, qué bueno que se la pusieron, pero ya. Me parece que más que crear conciencia de lo importante que es la vacuna lo que quieren es generar. ¡Qué pereza! Busquen otra estrategia.

¡Ay Dios!

De verdad que esas pruebas de covid-19 a la hora de viajar sí que son complicadas, ¡Dios mío! Miren lo que le pasó a Delyanne Arjona, tuvo que hacerse varias y gastar bastante. ¡Qué barbaridad! Entonces, son muy serios, según ellos, pero a la hora de la hora, se le pasan varios positivos, porque la ley es para uno, pero para otros no. ¡Ojalá pongan más orden con eso!