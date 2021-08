¡Qué feo!

¡Ay no! Qué fuerte todo eso que le están diciendo a Julio Shebelut luego de anunciar que regresa al canal donde el año pasado lo despidieron. De verdad que muy feo eso, quedé sorprendida también. Bueno, espero y deseo que le vaya bien, porque si lo vuelven a sacar va a quedar en el aire. Además, espero que se controle y no ande “metiendo la pata”.

Muy bien

Oye, la Ashlany anda enamorada, pero, ella tiene derecho. Me emocionó conocer esa noticia. Qué bien que se ha dado una segunda oportunidad en el amor. Ella esperó un tiempo prudente para arrancar con este otro supuesto romance. Me encanta que se haya estado “full” con su hija y que ahora se esté dedicando tiempo a ella. Ojalá le vaya muy bien.

Felicidades

Qué emoción sentí al ver al panameño Jaime Newball en una escena de la película “El Escuadrón Suicida 2”. Mucho talento. Él me cae muy bien y actúa excelente, lo he visto en sus papeles en otros trabajos para la pantalla chica y para el cine. Además, me alegra que muchos panameños lo hayan felicitado y estén valorando el trabajo que hace este actor istmeño.