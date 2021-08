¡Fuerte!

Versión impresa

Wao, la gente le ha tirado “hate” a la periodista Birna Quintero, luego de verla usando un sensual vestido deportivo. Entre los comentarios no pudo faltar el que está operada, que ni se le nota la sonrisa de las tantas cirugías, dicen. ¡Qué fuerte! Bueno, en lo personal sí creo que ha pasado por el bisturí, pero, le queda muy bien, al final, sí se operó, es su asunto.

Felicidades

Bueno, aunque, como todos ya sabemos, Darelys Santos, no ganó el Miss Supranational, sí se llevó el Suprenational Top Model. La verdad la “mijita” representó muy bien al país, es bella e inteligente. Sus vestuarios atinados. Un buen porte. Además, solo con ir a dar la cara allá, ya es una ganadora. Así que los “haters” a morderse la lengua. ¡Qué barbaridad!

Los ubicó

¡Alto! Es lo que les puso Karen Chalmers a todos esos que le andan preguntando por un lugar que adopte o donde se puedan llevar a los animales que no quieren, pues esos lugares no existen. Ella ayuda a algunos animales, los que ella puede, pues usa su dinero, nadie la apoya, así que no intenten llevarle más, la cosa está dura. Ella solo los orientará.