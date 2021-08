¡Santo!

Tatiana Velez volvió a generar comentarios, pero, tranquilos, esta vez fue porque ingresó “al salón de la fama de los diablos rojos”. Así es, la “mijita tiene un dibujo en uno de estos buses. Y, como era de esperarse, los “hate” salieron a burlarse. ¡Qué bárbaros! Lo que a mí me interesa es que puedan ayudar a Tatiana y mantenerla lejos del fulano que no la lleva por buen camino.

No me gusta...

Yo no sé ustedes, pero algunos “outfit” que usa Clarissa Ábrego para Acceso Exclusivo, del programa “Yo me llamo”, no me agradan. A veces los veo como con mucho brillo, en los trajes y las sandalias. Como dicen por ahí, “está bueno el culantro, pero no tanto”, un poco de brillo está bien, pero no exageren. Ella es muy guapa, pero a veces la opacan con esos vestuarios.

No se deje...

Vi que Chakatín como que está subiendo de peso nuevamente, no se deje “mijito”, no eche para atrás como el cangrejo, en esta vida todo es posible si le metemos empeño. Recuerde que bajar de peso no es por vanidad -aunque en algunos caso sí-, pero hágalo por su salud. Ya sabemos todas las complicaciones que puede traer a la salud el tener algunas libras de más.