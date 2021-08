Espectacular

Ingrid de Ycaza se veía divina con ese traje en la gala más reciente de “Yo me llamo”. Parecía una estrella de Hollywood. Y no fui la única que notó lo espectacular que lucía, vi decenas de comentarios, lo que confirma mi opinión: Muy bonita. Su cabello, su maquillaje, en fin, todo. Bueno, ahora a enfocarse y escoger al cantante que de verdad se lo merezca.

Sí

Vaya, vaya, Nicolle Ferguson se veía divina con ese vestido amarillo en la gala del programa de canto. Sí, sé que tenía como muchos flecos, pero, se veía guapísima, más de lo que ya es. Además, me agrada su desempeño como presentadora en el programa “Yo me llamo”. Nada de exageraciones ni gritos, maneja bien las situaciones que se le presentan.

No comprendo...

Aún no me queda claro que hace la One Two como jurado en un programa de canto y similitudes entre artistas. ¿Será que es cantante y no me he dado cuenta? Hasta donde tengo entendido ella es humorista, no sé, porque quiere estar en todo. No veo que aporte tanto a cómo deben trabajar su voz los participantes. Creo que ella es para hacer “show”.