¡Fuerte!

Luego de leer los comentarios/reflexión de Doralis Mela y la relación con su mamá me dio tristeza. La “mijita” debe tener un vacío enorme. Tal vez a algunos no le cayó bien lo que dijo de su mamá, pero, pienso que solo expresó lo que sentía y lo que está viviendo. Ojalá poco a poco pueda ir sanando esas heridas o busque ayuda para sentirse mejor.

No sé

En efecto, soy de las personas que considera que cada uno guarda luto de manera diferente, sin embargo, el caso de Jacky Guzmán me deja pensando. Tras la perdida de su progenitora su comportamiento fue extraño. Reitero, tal vez esa es la manera con la que evade el dolor. Claro, a veces siento que se pasa, pero, no estamos en su mente para saber lo que piensa y siente.

Mmm...

¡Ay, por favor! Ariel Brandao a “otro perro con ese hueso”, ese tipo de relajos no se deben dar, pues luego pasa lo que está ocurriendo ahorita. ¡Qué bochinche! También considero que Adriana de La Guardia debido de ponerle un “stop” a penas recibió el mensaje, porque al final buscaba era exhibirlo y creo que para generar en sus redes. Es solo lo que pienso.