¡Qué tontería!

Oye, que tontería venir a criticar a Delyanne Arjona porque no le quito el “pellejo” al hígado. O sea, cada maestro con su libro, si ella no se lo quitó es su asunto o es que esos que la andaban criticando se iban a comer el hígado. ¡Qué bárbaros! Hay cosas más importantes en el país por la cual alzar la voz, no por una tontería como esta. De verdad, se pasan.

¡Fuerte!

¡Qué malvados! Le han caído a Alexa Chacón por lo de su beca en Londres. ¡Oye, no sean así! No creo que sea porque ella tenga algún “padrino” en el Gobierno, aunque, todo cabe en lo posible. Pero, sin pruebas no pueden andar lanzando esas acusaciones, dejen a la “mijita” ser y disfrutar de los frutos de su trabajo. No sean envidiosos, que eso no es bueno.

Más bien

“Sech” dándolo todo allá en Estados Unidos, más bien. El “mijito” está más pegado que un chicle en una mesa de madera. Me alegra mucho que esté cosechando éxitos y ganando tantos adeptos. Si le aconsejo que sepa aprovechar todos esos logros, que no se vuelva loco como he visto que ha ocurrido con tantos artistas que suben como la espuma y terminan mal.