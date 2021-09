¡Fuerte!

No sé por qué hay personas que quieren saber el estado civil de otras. A Marelissa Him ya la tienen loca con esa pregunta. Oye, si la “mijita” está o no casada, con novio o con amante, no creo que sea asunto de nadie. Pero, ese comentario de que fue supuestamente infiel como que le incomodó, al final es su vida privada, si fue así o no, no debe rendir cuentas a nadie.

No sé

Para mí, Jake Urroz no se “llama Bruno Mars”, pero canta muy bien. Su voz me agrada. Tiene buen dominio del escenario. No lo veo como Bruno Mars, le hace falta más, no obstante, no es para que lo satanicen, porque tiene una bonita voz, es un buen artista y baila muy bien. Conclusión: No canta mal, pero tampoco lo hace como el artista estadounidense.

¡Ay no!

Sigo con “Yo Me Llamo”, no se parece en nada Wendy Rubio a Olga Tañón, su voz va por otro lado. Sí, la “mijita” tiene talento y su voz va más o menos, pero nada que ver con Olga Tañón. La verdad se tiene que decir, tal vez muchos de sus adeptos y familiares la escucharán como la cantante puertorriqueña, sin embargo, yo no. No sé que escuchan los jurados.