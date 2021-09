Sí y no...

Versión impresa

Ya me da pereza Miguel Melfi y su forma de hablar como si tuviese “5 libras de papas en la boca”. “O sea”, deje la novelería y hable normal. Pueda que él haya siempre hablado así, pero en “El Poder del Amor” está exagerando. De su participación en general, normal, hace sus payasadas, pero ni modo. Su forma de hablar es la que me da pereza y estrés.

Más bien

Oye, tenía rato de no saber de Juan Torrente en las pantallas y lo vi en estos días en Tu Mañana, pero solo promocionando la radionovela La Canción del Bucanero. Más bien, suena interesante escuchar las novelas en la radio como lo hacían antes. Volviendo a Juan Torrente, nos están cayendo los años, aunque no es pecado, el tiempo pasa muy rápido. Hay que ser felices.

Guapa, pero...

Michelle Simons es guapa, lo he dicho infinidades de veces. Me encantan sus atuendos, le quedan a la perfección. No obstante, ya me causa estrés verla con el mismo peinado, en ocasiones lo único que cambia es que se pone un ganchito por un lado. Sí, yo sé que es su estilo y que le debe gustar a ella y no a mí, pero no me podía quedar callada, tenía que decirlo.