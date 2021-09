Qué barbaridad

¡Santo Dios! No dejan a Ana Blanco en paz, si no es una cosa es otra. Hasta a mí me cansan con eso de que su novio parece su papá. Bueno, sí, sí es un poco grande, pero creo que es su asunto, es su vida privada. Le dicen de todo en redes sociales, qué es eso. Dejen a la “mijita”, ella es feliz y es lo que importa, pero de verdad que aburren con sus comentarios negativos.

Mira tú

Vaya, vaya, cada día son más los famosos del patio que ingresan al “Salón de la Fama de Panamá”. Ahora fue el turno de Nicolle Ferguson y mira que la “mijita” se emocionó de verdad con esta noticia. Bueno, a mí esto me parece algo bien popular y no me gustaría ver mi cara rodando por las calles de Panamá, pero, si a ellos les hace feliz, qué bien. Felicitarlos, no puedo.

¡Qué cambio!

Sheldry Sáez ha cambiado bastante desde su participación en Miss Universo del 2011. Bien rellenita está ahora. ¡Ojo! No he dicho que esté fea, pero sí ha cambiando, pero, es algo normal. En a actualidad se ve más simpática, elegante. No obstante, se le ve diferente. Bueno, es normal, porque los años no perdonan y pasan volando. La felicitó por ser emprendedora.