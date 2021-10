¡Ese vestuario!

Kayra Saldaña tiene un buen desempeño a la hora de presentar las noticias, a pesar de no tener mucha experiencia en este ámbito, ya que ella siempre ha estado en la calle. Sin embargo, no me gustan los “outfits” que ha estado usando en los últimos días, se ve demasiado “señora” y no es pecado ser “señora”, pero creo que no le favorecen. Por favor, elijan bien.

Más bien

De verdad que “Boza” está dejando el nombre de Panamá en alto, es triunfo tras triunfo. ¡Eso está bien! Me encantó verlo en la alfombra roja de los Premios Platino, allá en Europa. Tengo que aceptar que hasta su vestuario para esta gala me gustó, atinado y se le veía muy bien. Ojalá mantenga la humildad que ha tenido hasta el momento y no se olvide de donde viene.

Guapa

Radiante, así lució Gretel Méndez durante el noticiero mediodía de este lunes. El rojo le queda como anillo al dedo. El diseño del traje muy atinado, resaltó su figura. De por sí ella es muy guapa y está eligiendo los “outfits” adecuados, le quedan bien. Tampoco puedo pasar por alto que cada día presenta mejor el noticiero, hay errores mínimos que al final son gajes del oficio.