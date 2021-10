Aburrido

Versión impresa

¡Pereza! Es lo que me da a veces Miguel Melfi, habla con una libra de papas en la boca. ¡Horrible! Nada natural se escucha eso. Ya deje la bobería y hable bien, qué aburrido. Sea usted. Y cuando está con Andreina, peor es el asunto, se pone como un niño de 15 años enamorado, qué tontería. No me gusta para nada esa forma de hablar, debe de cambiar. Es solo un consejo.

¡Insisto!

Ya no le hagan más esa maldad a Yohany Guevara. Señores, ella es guapa, pero sus vestuarios en la mayoría de los casos no le favorecen. Deben elegir bien tanto en colores y diseños para así poder explotar sus atributos. Claro, yo sé que no es un concurso de belleza, que es un noticiero, pero, la están opacando. Incluso, deben prestar más atención al maquillaje.

¡Bárbaro!

Ya no sé si me sorprende o es una “raya más para el tigre”, el hecho de que Yemil supuestamente quedó mal con un evento. Ya no espero nada positivo del “Maleante caro”. La verdad no sé cómo hay personas que aún lo buscan para amenizar sus eventos. Yo lo hiciera sí realmente él demostrara que ha cambiado, pero, como ya sabemos, eso no ha ocurrido.