Así como en su momento dije que sentía que en el programa “Tu Mañana” bajaban mucho la guardia con el tema de las medidas de bioseguridad contra la covid-19, también es justo resaltar que ahora sí veo que en sus entrevistas están tomando la distancia pertinente entre el presentador y los entrevistados, eso está bien. Los felicito, hay que cuidarse, la covid no se ha ido.

¡Bien enamorado!

Les cuento que ayer tuve que hacer un alto cuando vi las felicitaciones de cumpleaños de Abdiel Nuñez a su pareja, bien joven la “mijita”. Se ve que el tipiquero está bien enamorado, ojalá sea recíproco y duradero. Al juzgar por las fotos se le ve a ella muy cariñosa. Pero, no sé, este tipo de relaciones me generan dudas, aunque en el amor no hay edad.

¡Ay Dios!

Oye, tenía tiempo de no saber nada de Mingthoy Giro, de verdad que el tiempo no perdona. ¡Santo! Ya los añitos llegaron, pero, igual se ve guapa. Su vestimenta bastante seria, me atrevo a aconsejarle que use otro estilo de vestuario, porque de seguro le irán bien. El corte no le hace justicia, podría usarlo un poco más largo. Pero, en fin, son sus gustos y estilos.